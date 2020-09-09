Pedallar kurtuluşa çevrildi

Tura, belediyenin müzikli araçları da marşlarla eşlik etti. Etkinliğe katılamayan ilçe sakinleri, kaldırımlar ve evlerinin balkonlarından coşkuya ortak oldu. Bisikletlilerle pedal çeviren Başkan Yardımcısı Serkan Tekin, “Bayrağa, doğdukları ve yaşadıkları bu topraklara sahip çıkan ve bunu her zaman bize hissettiren Torbalılılara çok teşekkür ediyoruz” dedi. Tekin, bugün İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde düzenlenecek Anadolu Ateşi Dans Grubu’nun gösterisine herkesi davet etti.