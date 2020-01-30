Pelitköy, çamur ve tozdan kurtuluyor

Pelitköy kırsal mahallesi mezarlık yolu, Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla çamur ve tozdan kurtuluyor. Mahalle sakinlerinin mezarlığa ulaşımda zorluklar yaşaması sonucu başlatılan çalışmalarda, yaklaşık 700 metrekare parke taş döşeniyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in talimatıyla ekipler, yol bakımını en kısa zamanda bitirecek.