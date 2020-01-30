30.01.2020 - 00:01 |
Pelitköy, çamur ve tozdan kurtuluyor
Pelitköy kırsal mahallesi mezarlık yolu, Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla çamur ve tozdan kurtuluyor. Mahalle sakinlerinin mezarlığa ulaşımda zorluklar yaşaması sonucu başlatılan çalışmalarda, yaklaşık 700 metrekare parke taş döşeniyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in talimatıyla ekipler, yol bakımını en kısa zamanda bitirecek.
Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.