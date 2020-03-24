İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, kent genelindeki gıda işletmelerinin tamamına yönelik denetim değil eğitim seferberliği başlattıklarını söyleyedi. “Ekmek, hijyen ve sağlıklı kurallarına maksimum düzeyde riayet edilerek üretilirse insanlar da o kadar sağlıklı beslenmiş olur” diyen Özen, “Vatandaşların da dikkat etmesi gereken hususlar var. İşletmelere girdiklerinde sadece aldıkları ürünlere temas etmelerini başka ürünlere dokunmamalarını rica ediyoruz. Artık bakkallarda açık alanda ürün istemiyoruz. Ekmekler paket içinde satılmalı” dedi. Satış noktalarında da bazı kısıtlamalar getirildiğini ifade eden Özen, işletmelerin içine girmeden pencereden satış uygulamasının doğru olduğunu dile getirdi. l NEVRA UÇKAÇ DHA