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    HaberlerEge Haberleri Perde, İzmir derbisiyle açılıyor
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    11.09.2020 - 00:00 |

    Perde, İzmir derbisiyle açılıyor

    TFF 1. Lig’de 2020-21 sezonunun açılış maçında Menemenspor ve Altınordu İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek.

    Perde, İzmir derbisiyle açılıyor

    Menemen İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacak. Son olarak geçen sezon 34. haftada birbirlerine rakip olarak sezonu hedefsiz tamamlayan iki takım, bu kez yeni sezona 3 puanla başlamak için kozlarını paylaşacak.

    Menemen’de Şeref tamam

    Menemenspor, gurbetçi kanat oyuncusu Şeref Özcan’ı kadrosuna dahil etti. Son olarak Almanya’nın Preussen Münster takımında görev yapan 24 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandı. Hamburg altyapısından yetişen Şeref, Abbehausen, Hansa Rostock, Fortuna Düsseldorf, Berliner AK ve son olarak Preussen Münster formalarını terletti.

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