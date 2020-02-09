09.02.2020 - 00:03 | | YUSUF ÇINAR - MAGAZİNİN BABASI
Personel eğlendi
Swissôtel Büyük Efes ekibi, yılın yorgunluğunu geleneksel görkemli personel balosuyla attı.
Genel Müdür Rıza Elibol, bu sene Büyük Efes Bağ Bozumu Festivali ile bir ilke daha imza attıklarının altını çizerek; özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibine ve ailelerine teşekkür etti. Sunshine Band’in sahne aldığı gece DJ Ali’nin performansı ile zirve yaptı.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.