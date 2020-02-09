Personel eğlendi

Genel Müdür Rıza Elibol, bu sene Büyük Efes Bağ Bozumu Festivali ile bir ilke daha imza attıklarının altını çizerek; özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibine ve ailelerine teşekkür etti. Sunshine Band’in sahne aldığı gece DJ Ali’nin performansı ile zirve yaptı.