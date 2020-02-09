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    HaberlerEge Haberleri Personel eğlendi
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    09.02.2020 - 00:03 | | YUSUF ÇINAR - MAGAZİNİN BABASI

    Personel eğlendi

    Swissôtel Büyük Efes ekibi, yılın yorgunluğunu geleneksel görkemli personel balosuyla attı.

    Personel eğlendi

    Genel Müdür Rıza Elibol, bu sene Büyük Efes Bağ Bozumu Festivali ile bir ilke daha imza attıklarının altını çizerek; özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibine ve ailelerine teşekkür etti. Sunshine Band’in sahne aldığı gece DJ Ali’nin performansı ile zirve yaptı.

    Personel eğlendi

    Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
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    8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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