PET ŞİŞEDEN yılbaşı ağacı!

Alavya Hotel’in yılbaşı ağacı, bu yıl üçüncü kez Gülnur Özdağlar işbirliği ile geri dönüşüm felsefesine uygun bir şekilde, sokaklardan toplanan pet şişelerden hazırlandı. 120 haftadır, her pazartesi günü Alavya ekibinin, #welavyaalaçatı (#alaçatıyıseviyoruz) sloganıyla yaz-kış demeden gönüllü olarak başlattığı çöp toplama projesine komşu işletmeler de destek verdi. Bin 500 kişi, bugüne kadar 13 ton çöp topladı. Sanatçı Gülnur Özdağlar işbirliği ile sokaklardan toplanan pet şişelerden geri dönüşüm felsefesine uygun bir şekilde, yılbaşı ağacı hazırlandı. Saflığın ve temizliğin simgesi olan beyaz rengindeki ağaç, yeni yılda temiz bir çevre için Alavya önünde yerini aldı.