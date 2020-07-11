11.07.2020 - 00:02 |
Pet şişeler mama oluyor
Bergama Belediyesi, sokaklardaki minik dostları unutmamak için ilçenin farklı noktalarına mamamatikler yerleştirdi.
Sokak hayvanlarının da rahat ve huzuru için gerekli tüm çalışmaları hayata geçiren Bergama Belediyesi, ilk etapta Kültür Merkezi ve Bayraklı Park’a üniteleri yerleştirdi. 15 Mayıs’tan bu yana 1556 atık pet şişeyle sokaktaki canlar beslendi. Başkan Hakan Koştu, “Dostlarımızın daha uygun koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri için esnaflarımız ve vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Plastik şişe atıklarımızı olabildiğince bu noktalara atarak sokaklardaki minik dostlarımıza can olmaya devam edelim” diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.