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    HaberlerEge Haberleri Pet şişeler mama oluyor
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    11.07.2020 - 00:02 |

    Pet şişeler mama oluyor

    Bergama Belediyesi, sokaklardaki minik dostları unutmamak için ilçenin farklı noktalarına mamamatikler yerleştirdi.

    Pet şişeler mama oluyor

    Sokak hayvanlarının da rahat ve huzuru için gerekli tüm çalışmaları hayata geçiren Bergama Belediyesi, ilk etapta Kültür Merkezi ve Bayraklı Park’a üniteleri yerleştirdi. 15 Mayıs’tan bu yana 1556 atık pet şişeyle sokaktaki canlar beslendi. Başkan Hakan Koştu, “Dostlarımızın daha uygun koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri için esnaflarımız ve vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Plastik şişe atıklarımızı olabildiğince bu noktalara atarak sokaklardaki minik dostlarımıza can olmaya devam edelim” diye konuştu.

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