Petkim’den tıbbi malzeme hammaddelerine ağırlık

Petkim, maske ve tulum kumaşı için gelen hammadde talebinin de tamamını karşılıyor. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz” dedi.