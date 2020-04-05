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    HaberlerEge Haberleri Petkim’den tıbbi malzeme hammaddelerine ağırlık
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    05.04.2020 - 00:01 |

    Petkim’den tıbbi malzeme hammaddelerine ağırlık

    Türkiye’nin ihtiyacı olan hammaddeleri üreten Petkim, tıbbi malzemelerin ve ambalajların hammadde üretimine ağırlık vererek talepleri karşılamak için 24 saat kesintisiz çalışıyor.

    Petkim’den tıbbi malzeme hammaddelerine ağırlık

    Petkim, maske ve tulum kumaşı için gelen hammadde talebinin de tamamını karşılıyor. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz” dedi.

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