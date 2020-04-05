05.04.2020 - 00:01 |
Petkim’den tıbbi malzeme hammaddelerine ağırlık
Türkiye’nin ihtiyacı olan hammaddeleri üreten Petkim, tıbbi malzemelerin ve ambalajların hammadde üretimine ağırlık vererek talepleri karşılamak için 24 saat kesintisiz çalışıyor.
Petkim, maske ve tulum kumaşı için gelen hammadde talebinin de tamamını karşılıyor. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz” dedi.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.