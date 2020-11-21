Petkimspor, Fethiye’ye karşı

ING Basketbol Süper Ligi’nde bugün ligin yeni ekipleri Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile Petkimspor rakip olacak. Fethiye Beşkaza Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Ligde geçen hafta oynaması gereken Gaziantep Basketbol maçı rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Fethiye Belediyespor, 7 maçta 2 galibiyet elde etti. Son 3 maçını üst üste kazanan Petkimspor ise 8 haftada 4 galibiyetle Play Off hattında yer alıyor.