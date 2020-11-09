Petkimspor ısındı

İlk galibiyetini Frutti Extra Bursaspor’u 4. haftada yenerek alan Petkim, son 4 maçı 3 galibiyetle geçti. Bu periyotta yalnız zorlu Fenerbahçe Beko deplasmanını kaybeden Aliağa ekibi, geçen hafta Galatasaray’ı evinde 19 sayı farkla 83-64 yendikten sonra OGM Ormanspor’u deplasmanda 16 sayı farkla, 106-90’la geçip ilk kez üst üste 2 galibiyet elde etti. Petkim, bu skorla Ormanspor’un 3 galibiyetlik serisine de son verdi.