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    HaberlerEge Haberleri Petkimspor ısındı
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    09.11.2020 - 00:01 |

    Petkimspor ısındı

    ING Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk sezonuna tutuk başlayıp 3’te 0 çeken Petkimspor, son haftalarda gücünü gösterdi.

    Petkimspor ısındı

    İlk galibiyetini Frutti Extra Bursaspor’u 4. haftada yenerek alan Petkim, son 4 maçı 3 galibiyetle geçti. Bu periyotta yalnız zorlu Fenerbahçe Beko deplasmanını kaybeden Aliağa ekibi, geçen hafta Galatasaray’ı evinde 19 sayı farkla 83-64 yendikten sonra OGM Ormanspor’u deplasmanda 16 sayı farkla, 106-90’la geçip ilk kez üst üste 2 galibiyet elde etti. Petkim, bu skorla Ormanspor’un 3 galibiyetlik serisine de son verdi.

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