02.02.2020 - 00:00 |
Petkimspor liderliğe koşuyor
Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde Süper Lig mücadelesini emin adımlarla sürdüren Petkimspor, bugün evinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’u ağırlayacak.
Sezon boyunca üst üste galibiyetler elde eden Petkimspor, bu maçı da kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacak. Saat 14.00’da başlayacak olan mücadele ENKA Spor Salonu’nda oynanacak.
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Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.