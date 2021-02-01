Peyzaj mimarlığında kaynak olacak kitap

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu ve Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyelerinin “Yasal Uygulamalar Çerçevesinde Peyzaj Mimarlığı Aplikasyonlarında Maliyet Tespitleri ve Maliyet Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar” kitabı, EÜ Basımevi tarafından yayımlandı. Eser, maliyet etkinliği kapsamında Peyzaj Mimarlığı alanında yazılmış ilk kitap olma özelliğini taşıyor. Yazarlar Prof. Dr. Bahriye Gülgün ve Dr. Öğretim Üyesi Handan Çakar’ı makamında ağırlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Peyzaj mimarlığı alanında önemli bir kaynak olacak” dedi.