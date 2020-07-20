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    20.07.2020 - 00:03 |

    Pijamalarıyla dünya turunda

    Pijamalarıyla dünya turunda

    İZMİRLİ üniversite öğrencisi Berker Işıldak (23), gelecekte adını ‘Ada’ koymayı düşündüğü kızına doğum günü hediyesi vermek amacıyla dünyayı dolaşmaya başladı.

    Otostop çekip kamp kurarak, pijamayla dünyayı gezen Işıldak, 3 yılda 9 ülke ve 122 şehir gezdi. Hayat üzerine şu ana kadar 5 bine yakın özlü söz toplayan Işıldak, yaklaşık 11 bin kişiyle tanıştı. İnsanların hayat hikayeleri ve felsefelerinden oluşan bir kitap projesi için gezdiğini söyleyen Işıldak, “Bu kitabı gelecekteki çocuğuma, yani Ada’ya 18 yaş hediyesi olarak vermek istiyorum” şeklinde konuştu.

    Pijamalarıyla gezmesinin nedenini de anlatan Işıldak, “İnsanlar bana pijama hediye ediyor. Pijamalarla yurtdışına çıkıyorum. Gitmeyi istedikleri yerlerde fotoğraf çekiyorum ve onları etiketliyorum. Aslında onlar gezemedikleri yeri benimle beraber gezmiş oluyor” diye konuştu. - DHA

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