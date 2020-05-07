Pınar, evlere kafe ortamını getiriyor

Pınar Cafe Art serisiyle, kafelerin en çok tercih edilen ürünleri latte ve chai tea latte, Pınar kalitesiyle evlere taşınıyor. Sütten üretilen ve ister soğuk ister sıcak tüketilebilen farklı damak tatlarına hitap eden Pınar Cafe Art serisi, evleri kafeye dönüştürüyor. Birbirinden lezzetli farklı tarif önerilerine, Pınar Hep Yanımda’nın Youtube kanalından ulaşılabilinir.