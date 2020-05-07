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    HaberlerEge Haberleri Pınar, evlere kafe ortamını getiriyor
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    07.05.2020 - 00:01 |

    Pınar, evlere kafe ortamını getiriyor

    Pınar, yeni ürünleriyle özlenilen kafe keyfini evlere getiriyor.

    Pınar, evlere kafe ortamını getiriyor

    Pınar Cafe Art serisiyle, kafelerin en çok tercih edilen ürünleri latte ve chai tea latte, Pınar kalitesiyle evlere taşınıyor. Sütten üretilen ve ister soğuk ister sıcak tüketilebilen farklı damak tatlarına hitap eden Pınar Cafe Art serisi, evleri kafeye dönüştürüyor. Birbirinden lezzetli farklı tarif önerilerine, Pınar Hep Yanımda’nın Youtube kanalından ulaşılabilinir.

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