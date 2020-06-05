Pınar, Karbon-Nötr sertifikası sahibi oldu

Sürdürülebilirlik temelindeki çalışmalarıyla geleceğe sahip çıkan Pınar Su ve İçecek, Türkiye’nin Karbon-Nötr sertifikalı ürünlerini üreten ilk içecek firması olmayı başardı. Çevresel ve sosyal fayda gerekliliklerini yerine getirerek, bu adımı attıkları için gurur duyduklarını dile getiren Pınar Su ve İçecek Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, “Bu sertifikalandırmayı gerçekleştirmek için, Madran Üretim Tesisi’nde cam ambalajlarda ürettiğimiz 0,33L Cam Su, 0,75L Cam Su, Frii ve Fonksiyonel İçeceklerimizin, üretim sürecinden ve ürünlerin kara ve deniz yolu ile taşınmasından kaynaklanan, doğrudan ve dolaylı karbon emisyonları hesaplandı, karbon salınımının azaltılması, karbon ayak izinin küçültülmesi amacıyla yürüttüğümüz projeler değerlendirildi” diye konuştu.