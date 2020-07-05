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    HaberlerEge Haberleri Pınar Karşıyaka bildiğinden şaşmadı
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    05.07.2020 - 00:00 |

    Pınar Karşıyaka bildiğinden şaşmadı

    ING Basketbol Süper Ligi’nde koronavirüs salgınıyla yarıda kalan geçen sezondaki gibi başarısını sürdürmek için yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmeye çalışan Pınar Karşıyaka, transferde 2 yıldır tanıdık isimleri seçti.

    Pınar Karşıyaka bildiğinden şaşmadı

    Antrenör Ufuk Sarıca 3 yılın ardından yuvaya döndükten sonra 2013-15 yılları arasında 3 kupa birden kazandığı dönemden Yunus Sonsırma’yı kadrosuna katan yeşil kırmızılı ekip, 2017-18 sezonunda takımda forma giyen DJ Kennedy’le de sözleşme imzaladı. Kaf Kaf, o sezon yine eski oyuncuları Birkan ve İlkan’ı da kadrosuna katmıştı.

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