05.07.2020 - 00:00 |
Pınar Karşıyaka bildiğinden şaşmadı
ING Basketbol Süper Ligi’nde koronavirüs salgınıyla yarıda kalan geçen sezondaki gibi başarısını sürdürmek için yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmeye çalışan Pınar Karşıyaka, transferde 2 yıldır tanıdık isimleri seçti.
Antrenör Ufuk Sarıca 3 yılın ardından yuvaya döndükten sonra 2013-15 yılları arasında 3 kupa birden kazandığı dönemden Yunus Sonsırma’yı kadrosuna katan yeşil kırmızılı ekip, 2017-18 sezonunda takımda forma giyen DJ Kennedy’le de sözleşme imzaladı. Kaf Kaf, o sezon yine eski oyuncuları Birkan ve İlkan’ı da kadrosuna katmıştı.