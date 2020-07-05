Pınar Karşıyaka bildiğinden şaşmadı

Antrenör Ufuk Sarıca 3 yılın ardından yuvaya döndükten sonra 2013-15 yılları arasında 3 kupa birden kazandığı dönemden Yunus Sonsırma’yı kadrosuna katan yeşil kırmızılı ekip, 2017-18 sezonunda takımda forma giyen DJ Kennedy’le de sözleşme imzaladı. Kaf Kaf, o sezon yine eski oyuncuları Birkan ve İlkan’ı da kadrosuna katmıştı.