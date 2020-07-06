06.07.2020 - 00:01 |
Pınar Karşıyaka cezadan kurtuldu
ING Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, mevcut kadrodan sorunlu ayrıldığı yabancılarla anlaşarak transfer yasaklısı olduğu FIBA’daki yeni tehlikelerin önüne geçti. FIBA kanalıyla kulübe dava açan Tony Crocker’la orta yol bulundu. Oyuncuyla daha önce nisan ayında yapılan protokolün şartları yerine getirilerek Crocker’a 1 maaş ve prim alacaklarının yanı sıra FIBA’daki avukatlık ücreti olarak 60 bin dolar (411 bin lira) ödendi.
Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.