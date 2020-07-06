Pınar Karşıyaka cezadan kurtuldu

ING Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, mevcut kadrodan sorunlu ayrıldığı yabancılarla anlaşarak transfer yasaklısı olduğu FIBA’daki yeni tehlikelerin önüne geçti. FIBA kanalıyla kulübe dava açan Tony Crocker’la orta yol bulundu. Oyuncuyla daha önce nisan ayında yapılan protokolün şartları yerine getirilerek Crocker’a 1 maaş ve prim alacaklarının yanı sıra FIBA’daki avukatlık ücreti olarak 60 bin dolar (411 bin lira) ödendi.