09.02.2020 - 00:00 |
Pınar Karşıyaka, İTÜ’ye rakip
ING Basketbol Süper Ligi’nde 18 maçta 15 galibiyetle lider Anadolu Efes’in tek galibiyet gerisinde ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, bugün son sıradaki Sigortam.net İTÜ Basketbol’a konuk olacak.
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. İTÜ, ligde 18 haftada 1 galibiyet alabildi. Kaf Kaf bu mücadelenin ardından Solgar Vitamin Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde 12 Şubat Çarşamba günü Türk Telekom’la Ankara’da Dörtlü Final’e kalma mücadelesi verecek.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.