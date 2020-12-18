Pınar Karşıyaka kanatlandı

ING Basketbol Süper Ligi’nde üst üste dördüncü galibiyetini erteleme maçında Büyükçekmece’yi deplasmanda 90-77 yenerek alan Pınar Karşıyaka, gözünü zirveye dikti. Ligde 12 maçta 9 galibiyet alan yeşil kırmızılı ekip, lider Fenerbahçe Beko ve 2 maçı eksik Anadolu Efes’in birer galibiyet gerisinde üçüncü sıraya tırmandı. Geçen sezon Anadolu Efes’le liderlik mücadelesi verirken ligin koronavirüs pandemisi yüzünden erken sonlandırılmasıyla zorunlu fren yapan Kaf Kaf’ı bu sezon başında mali kriterleri yerine getiremediği gerekçesiyle Basketbol Federasyonu tarafından 1 puanının silinmesi de durduramadı. Büyükçekmece maçından sonra İzmir’e dönmeyen Karşıyaka, ligde yarın Galatasaray’a konuk olacak.