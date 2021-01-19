Pınar Karşıyaka Pınar Karşıyaka

Daha önce 2004-2005 sezonunda Play Off’a kadar art arda oynadığı 10 maçı kazanan Kaf Kaf, Gaziantep’i yenerken hem geçen sezonki 8 galibiyetlik rekorunu kırdı hem de 16 yıl sonraki en iyi serisine imza attı. Ligde haftaya Petkimspor’u da Aliağa deplasmanında yendiği takdirde kulüp tarihinin 10 galibiyetlik tüm zamanların seri rekorunu egale edecek.