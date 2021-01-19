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    19.01.2021 - 00:01 |

    Pınar Karşıyaka Pınar Karşıyaka

    ING Basketbol Süper Ligi’nde üst üste 9. galibiyetini evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol’u 72-65 yenerek alan Pınar KSK, 16 yıl sonra en iyi galibiyet serisine imza atarken, ikinci sıraya tırmandı.

    Pınar Karşıyaka Pınar Karşıyaka

    Daha önce 2004-2005 sezonunda Play Off’a kadar art arda oynadığı 10 maçı kazanan Kaf Kaf, Gaziantep’i yenerken hem geçen sezonki 8 galibiyetlik rekorunu kırdı hem de 16 yıl sonraki en iyi serisine imza attı. Ligde haftaya Petkimspor’u da Aliağa deplasmanında yendiği takdirde kulüp tarihinin 10 galibiyetlik tüm zamanların seri rekorunu egale edecek.

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