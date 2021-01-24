BİST1.542-0.59EURO9.040.75USD7.410.60ALTIN442.13-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Pınar Karşıyaka rekor Petkim çıkış peşinde
    ABONE OL
    24.01.2021 - 00:00 |

    Pınar Karşıyaka rekor Petkim çıkış peşinde

    ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün İzmir derbisinde Petkim ile Pınar Karşıyaka rakip olacak.

    Pınar Karşıyaka rekor Petkim çıkış peşinde

    Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde üst üste 9 galibiyetle ikinci sıraya tırmanan Pınar Karşıyaka, rakibi önüne 10. galibiyetini alarak kulüp tarihinin ligdeki en iyi galibiyet serisini egale etmeye çalışacak. Hafta içinde erteleme sınavında Tofaş'a konuk olacak Petkim'de yeni transfer İlhan Karaman da ilk maçında eski takımına rakip olacak. Tarihi kupalar kazandırdığı Pınar Karşıyaka'daki antrenörlük görevinde ikinci dönemini geçiren Ufuk Sarıca, bugün kulüpte 300. maçına çıkmanın gururunu yaşayacak. Daha önce oyuncu olarak da görev yaptığı Karşıyaka'da ilk olarak 2012 yılında antrenörlüğe gelen Sarıca, 299 karşılaşmayı geride bıraktı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya uğrayan Türk gemisinin kaptanı ile görüştü

    Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya uğrayan Türk gemisinin kaptanı ile görüştü

    İşte memur emeklilerinin şubat maaşları!

    İşte memur emeklilerinin şubat maaşları!

    'Zor ama hayata geçirilmesi gerek'

    'Zor ama hayata geçirilmesi gerek'

    Kahreden detay ortaya çıktı! Valizini hazırlıyordu...

    Kahreden detay ortaya çıktı! Valizini hazırlıyordu...

    Sıradaki Haber