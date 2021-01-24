Pınar Karşıyaka rekor Petkim çıkış peşinde

Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde üst üste 9 galibiyetle ikinci sıraya tırmanan Pınar Karşıyaka, rakibi önüne 10. galibiyetini alarak kulüp tarihinin ligdeki en iyi galibiyet serisini egale etmeye çalışacak. Hafta içinde erteleme sınavında Tofaş'a konuk olacak Petkim'de yeni transfer İlhan Karaman da ilk maçında eski takımına rakip olacak. Tarihi kupalar kazandırdığı Pınar Karşıyaka'daki antrenörlük görevinde ikinci dönemini geçiren Ufuk Sarıca, bugün kulüpte 300. maçına çıkmanın gururunu yaşayacak. Daha önce oyuncu olarak da görev yaptığı Karşıyaka'da ilk olarak 2012 yılında antrenörlüğe gelen Sarıca, 299 karşılaşmayı geride bıraktı.