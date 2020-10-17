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    17.10.2020 - 07:00 |

    Pınar Karşıyaka, telafi edecek

    ING Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, bugün Tofaş’a seri yakalama hedefiyle konuk olacak.

    Pınar Karşıyaka, telafi edecek

    ING Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, bugün Tofaş’a seri yakalama hedefiyle konuk olacak. Tofaş Spor Salonu’ndaki mücadele saat 17.30’da başlayacak. Yeşil kırmızılılarda 3 Ekim’deki Gaziantep Basketbol deplasmanı öncesi koronavirüs testi pozitif çıktığı için son 2 maçtır forma giyemeyen Kennedy de sonraki testlerinin negatif sonuçlanması ve karantina süresinin dolmasıyla takımdaki yerini alabilecek. Ligde Kaf Kaf gibi 2 galibiyeti olan Tofaş, haftaya 5. sırada başladı. Sezon başında 1 puan silme cezası alan Karşıyaka ise 10. basamakta kendine yer buldu.

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