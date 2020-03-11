BİST101.063-2,38EURO6,950,03USD6,160,03ALTIN326,43-1,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Pınar Karşıyaka yarı final aşkına
    ABONE OL
    11.03.2020 - 00:00 |

    Pınar Karşıyaka yarı final aşkına

    Şampiyon olarak tarihinin Avrupa’daki ilk kupasını kaldırmayı hedeflediği FIBA Europe Cup’ın çeyrek final ilk maçında Kiev Basket’i deplasmanda 18 sayı farkla yenerek yarı final için büyük avantaj elde eden Pınar Karşıyaka, rakibini bugün rövanşta ağırlıyor.

    Pınar Karşıyaka yarı final aşkına

    Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak. Yeşil kırmızılı ekibe yarı finale adını yazdırmak için rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve 18 sayının altında mağlubiyet yetecek.

    Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildiSiirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.
    daha fazla video için
    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 159. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 159. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

    Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

    Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

    Orduya saldırdı! 8 ölü...

    Orduya saldırdı! 8 ölü...

    İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

    İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

    Sıradaki Haber