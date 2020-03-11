11.03.2020 - 00:00 |
Pınar Karşıyaka yarı final aşkına
Şampiyon olarak tarihinin Avrupa’daki ilk kupasını kaldırmayı hedeflediği FIBA Europe Cup’ın çeyrek final ilk maçında Kiev Basket’i deplasmanda 18 sayı farkla yenerek yarı final için büyük avantaj elde eden Pınar Karşıyaka, rakibini bugün rövanşta ağırlıyor.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak. Yeşil kırmızılı ekibe yarı finale adını yazdırmak için rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve 18 sayının altında mağlubiyet yetecek.
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