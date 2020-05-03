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    HaberlerEge Haberleri Pınar Karşıyaka’da Crrocker sıkıntısı
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    03.05.2020 - 00:00 |

    Pınar Karşıyaka’da Crrocker sıkıntısı

    ING Basketbol Süper Ligi’nde sezonun kalan bölümüyle ilgili alınacak kararı bekleyen Pınar Karşıyaka’nın yollarını ayırma kararı aldığı tek isim olan Tony Crocker’ın sözleşmesi henüz feshedilemedi.

    Pınar Karşıyaka’da Crrocker sıkıntısı

    19 Mart’ta ABD’ye dönen oyuncuyla geçen ay sözleşmesinin feshi konusunda anlaşıldı. Mart ayında alamadığı maaşını ve hak ettiği primleri isteyip, nisan, mayıs ve haziran ayı maaşlarından feragat eden 33 yaşındaki kısa forvetle yapılan anlaşma, yaklaşık 60 bin dolar (420 bin lira) tutan bu rakam ödenmeyince gerçekleşmedi. Bu süreçte 32 bin 500 dolar (227 bin lira) tutarındaki nisan maaşını da hak eden Crocker’ın FIBA’nın yolunu tutacağı öğrenildi. Pınar Karşıyaka oyuncuyla yeniden anlaşamazsa Crocker’ın sezon sonuna kadar kalan 4 aylık maaş ve sözleşmesinde yazan 32 bin 500 dolar çıkış ücretini de talep etme hakkı bulunuyor.

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