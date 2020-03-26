Pınar Karşıyaka’da gergin bekleyiş

Basketbolda bu sezon Başantrenör Ufuk Sarıca’yı yuvaya döndürüp kurduğu iddialı kadroyla ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan liglerde verilecek kararı bekliyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) Süper Lig temsilcileriyle telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda ligdeki birçok kulüp virüs korkusuyla sezonun sona erdirilmesini istedi.

Karar bekleniyor

Ligde geçen hafta Fenerbahçe Beko’lu bazı oyuncularda koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanırken, Karşıyaka gibi Europe Cup’ta yarı finale çıkan Bahçeşehir Koleji de tüm yabancılarını şimdiden ülkelerine geri gönderdi. Karşıyaka ile Euroleague’in kararını bekleyen Fenerbahçe ve Anadolu Efes haricindeki tüm takımların ekonomik sıkıntıları da göze alıp yabancılarıyla tek tek vedalaştıkları öğrenildi.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu’nun kararını, Euroleague ve FIBA karar açıkladıktan sonra yeni haftada vermesi bekleniyor.