02.05.2020 - 00:00 |
Pınar Karşıyaka’da Taylor da gitti
ING Basketbol Süper Ligi’nde koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen arada daha önce 5 yabancısı ülkelerine dönen Pınar Karşıyaka’da 1.5 aydır İzmir’de kalan tek yabancı olan Tony Taylor da ABD’ye döndü.
Yeşil kırmızılıların yabancıları ligin geleceğiyle ilgili alınacak kararı bekleyecek.
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.