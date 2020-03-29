29.03.2020 - 00:00 |
Pınar Karşıyaka’da yabancılar gitti
Pınar Karşıyaka’nın yabancı oyuncuları, son kararların ardından ülkelerine döndü.
Yurt dışı uçuşlar geçici bir süreliğine sona erdirilirken Kaf Kaf’ın yabancıları alınacak kararları evlerinde bekleyecek. Takıma evde egzersizleri aksatmamaları için özel program çıkaran yeşil kırmızılılar henüz hiçbir oyuncunun sözleşmesini feshetmedi.
34 TIR şoförü karantina altına alındıZonguldak Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 34 TIR şoförü, önlem amaçlı 14 gün karantinaya alındı.