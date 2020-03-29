Pınar Karşıyaka’da yabancılar gitti

Yurt dışı uçuşlar geçici bir süreliğine sona erdirilirken Kaf Kaf’ın yabancıları alınacak kararları evlerinde bekleyecek. Takıma evde egzersizleri aksatmamaları için özel program çıkaran yeşil kırmızılılar henüz hiçbir oyuncunun sözleşmesini feshetmedi.