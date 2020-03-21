Pınar Karşıyaka’dan ‘Evde kalın’ mesajı

ING Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon zirve mücadelesi verip yine virüs salgını yüzünden askıya alınan FIBA Europe Cupta yarı finale çıkan yeşil kırmızılılar, resmi sosyal medya hesaplarından, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklama ile ING Basketbol Süper Lig’i maçlarının süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Biz de kulüp olarak antrenmanlarımızı erteliyor, ofisimizi kapatıyor ve Evde Kal diyoruz! Yeniden, basketbol ile görüşmek üzere! açıklamasını yaptı.