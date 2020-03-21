21.03.2020 - 00:00 |
Pınar Karşıyaka’dan ‘Evde kalın’ mesajı
Futbol, Basketbol ve Voleybol liglerinin koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında süresiz olarak ertelenmesinin ardından, Pınar Karşıyaka, spor kamuoyu ve taraftarlarına, ‘Evde Kalın’ çağrısı yaptı.
ING Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon zirve mücadelesi verip yine virüs salgını yüzünden askıya alınan FIBA Europe Cupta yarı finale çıkan yeşil kırmızılılar, resmi sosyal medya hesaplarından, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklama ile ING Basketbol Süper Lig’i maçlarının süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Biz de kulüp olarak antrenmanlarımızı erteliyor, ofisimizi kapatıyor ve Evde Kal diyoruz! Yeniden, basketbol ile görüşmek üzere! açıklamasını yaptı.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.