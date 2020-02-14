14.02.2020 - 00:00 |
Pınar Karşıyaka’dan kupaya veda
Bu sezon Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki güçlü kadrosuyla ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta kupa yarışı veren Pınar Karşıyaka, şampiyonluk hedeflediği Solgar Vitamin Türkiye Kupası’na ise çeyrek finalde veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.
Ankara’daki maçta Türk Telekom’a 62-56 yenilerek yarı finali göremeden elenen Pınar Karşıyaka, bu sezonki en kısır karşılaşmasını oynadı. Lig, Avrupa ve kupada 34. resmi maçına çıkan Karşıyaka, ilk kez 70 sayının altında skor üretti. Yeşil kırmızılı ekip, ligde 27 Şubat’ta Gaziantep Basketbol’u ağırlayacak.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.