BİST120.5410EURO6,560,04USD6,040,03ALTIN306,180,50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Pınar Karşıyaka’dan kupaya veda
    ABONE OL
    14.02.2020 - 00:00 |

    Pınar Karşıyaka’dan kupaya veda

    Bu sezon Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki güçlü kadrosuyla ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta kupa yarışı veren Pınar Karşıyaka, şampiyonluk hedeflediği Solgar Vitamin Türkiye Kupası’na ise çeyrek finalde veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.

    Pınar Karşıyaka’dan kupaya veda

    Ankara’daki maçta Türk Telekom’a 62-56 yenilerek yarı finali göremeden elenen Pınar Karşıyaka, bu sezonki en kısır karşılaşmasını oynadı. Lig, Avrupa ve kupada 34. resmi maçına çıkan Karşıyaka, ilk kez 70 sayının altında skor üretti. Yeşil kırmızılı ekip, ligde 27 Şubat’ta Gaziantep Basketbol’u ağırlayacak.

    ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.
    daha fazla video için
    13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 55. son bölümde Fekeli öyle bir şey söyledi ki...

    Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 55. son bölümde Fekeli öyle bir şey söyledi ki...

    Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

    Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Salman'ı ikna eden gizemli güzel

    Salman'ı ikna eden gizemli güzel

    Sıradaki Haber