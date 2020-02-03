Pınar Karşıyaka’nın takvimi çok yoğun

Kaf Kaf 5 Şubat Çarşamba günü liderliği garantilediği FIBA Europe Kupası’nda evinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak ve ardından 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Sigortam Net İTÜ sınavına çıkacak. 12 Şubat Çarşamba günü ise Solgar Vitamin Türkiye Kupası’nda Ankara’da Türk Telekom’la kozlarını paylaşacak.