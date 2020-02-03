03.02.2020 - 00:00 |
Pınar Karşıyaka’nın takvimi çok yoğun
ING Basketbol Süper Ligi’nde evinde Frutti Extra Bursaspor’u 76-71 yenerek zirve mücadelesini sürdüren Pınar KSK için yoğun maç takvimi devam edecek.
Kaf Kaf 5 Şubat Çarşamba günü liderliği garantilediği FIBA Europe Kupası’nda evinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak ve ardından 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Sigortam Net İTÜ sınavına çıkacak. 12 Şubat Çarşamba günü ise Solgar Vitamin Türkiye Kupası’nda Ankara’da Türk Telekom’la kozlarını paylaşacak.
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.