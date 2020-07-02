Pınar Karşıyaka’ya puan silme şoku

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 11 Kasım 2019’da yürürlüğe girerek yeni sezonda uygulanacak Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı gereği, talimata uymadıkları gerekçesiyle Beşiktaş ve Galatasaray’la birlikte Karşıyaka’nın 1 puanını sildi. Yine iddialı olmayı hedeflediği yeni sezonda lige bir galibiyeti silinip eksi 1 puanla başlayacak Karşıyaka, TBF Tahkim Kurulu’na itiraz etmeye hazırlanıyor.