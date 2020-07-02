02.07.2020 - 02:41 |
Pınar Karşıyaka’ya puan silme şoku
Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki iddialı kadrosuyla ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta yakaladığı müthiş seriyle zirveye koşarken, sezonun, iki kulvarda da koronavirüs pandemisiyle sonuç ilan edilmeden bitirilmesinin üzüntüsünü yaşayan Pınar Karşıyaka, artçı şokla sarsıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 11 Kasım 2019’da yürürlüğe girerek yeni sezonda uygulanacak Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı gereği, talimata uymadıkları gerekçesiyle Beşiktaş ve Galatasaray’la birlikte Karşıyaka’nın 1 puanını sildi. Yine iddialı olmayı hedeflediği yeni sezonda lige bir galibiyeti silinip eksi 1 puanla başlayacak Karşıyaka, TBF Tahkim Kurulu’na itiraz etmeye hazırlanıyor.