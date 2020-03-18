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    HaberlerEge Haberleri Pınar KSK beklemede
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    18.03.2020 - 00:00 |

    Pınar KSK beklemede

    FIBA Europe Cup sezon sonuna kadar askıya alınan, Play Off’u garantilediği ING Basketbol Süper Ligi’nde ise üst üste 8 galibiyetle liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, koronavirüs salgını nedeniyle hem FIBA’nın hem de Türkiye Basketbol Federasyonu’nun vereceği kararları bekliyor.

    Pınar KSK beklemede

    FIBA’nın dünyaya kabus yaşatan salgın yüzünden kupa organizasyonlarını bu sezon için tamamen bitirme, ulusal liglerin tamamlanmasından sonra devam ettirme veya istatistiklerde zirvede olan takımları kupanın şampiyonu ilan etme gibi alternatifleri değerlendireceği öğrenildi. FIBA kupayı yarı finalleri oynatmadan bir takıma verme kararı alırsa bu ekibin Karşıyaka olması bekleniyor. Öte yandan Karşıyaka, koronavirüs salgınında son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası tüm altyapı faaliyetlerini süresiz olarak durdurdu.

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