Pınar KSK beklemede

FIBA’nın dünyaya kabus yaşatan salgın yüzünden kupa organizasyonlarını bu sezon için tamamen bitirme, ulusal liglerin tamamlanmasından sonra devam ettirme veya istatistiklerde zirvede olan takımları kupanın şampiyonu ilan etme gibi alternatifleri değerlendireceği öğrenildi. FIBA kupayı yarı finalleri oynatmadan bir takıma verme kararı alırsa bu ekibin Karşıyaka olması bekleniyor. Öte yandan Karşıyaka, koronavirüs salgınında son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası tüm altyapı faaliyetlerini süresiz olarak durdurdu.