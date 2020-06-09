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    HaberlerEge Haberleri Pınar KSK, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde
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    09.06.2020 - 07:00 |

    Pınar KSK, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde

    ING Basketbol Süper Ligi’nde koronavirüs salgını yüzünden şampiyon ilan etmeden erken bitirilen sezonu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, yeni sezonda Avrupa’da FIBA Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak.

    Pınar KSK, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde

    ING Basketbol Süper Ligi’nde koronavirüs salgını yüzünden şampiyon ilan etmeden erken bitirilen sezonu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, yeni sezonda Avrupa’da FIBA Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak. Eurocup’la da görüşen Ege temsilcisi beklenildiği gibi tercihini yeni sezon öncesi atılım yaparak daha cazip hale gelen FIBA organizasyonundan yana kullandı. İmzaların bu hafta içinde atılacağı öğrenildi. FIBA organizasyonlarında üst üste beşinci kez yer alacak Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi’nin ilk iki sezonunda boy gösterip çeyrek final oynadıktan sonra son iki sezon FIBA Avrupa Kupası’nda oynamıştı.

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