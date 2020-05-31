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    HaberlerEge Haberleri Pınar KSK, ikna turunda
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    31.05.2020 - 00:00 |

    Pınar KSK, ikna turunda

    Pınar Karşıyaka, oyuncular ve menajerleriyle maaş pazarlığında. Maaş ve primlerini alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Crocker ve sözleşme yenilenmeyecek Triche haricinde kadrosunu korumayı hedefleyen Karşıyaka, oyuncularının kalan nisan, mayıs ve haziran alacaklarını indirim yaparak yeni sezon ücretlerine eklemeyi teklif ediyor.

    Pınar KSK, ikna turunda

    Sezon içinde çok iyi bir uyum yakalayıp ligde ve Avrupa’da zirve yarışı veren Kaf Kaf’ta birçok oyuncunun teklife olumlu yaklaşıp sözleşme imzalama aşamasına geldiği öğrenildi. Semih Erden ve Yunus Sonsırma’nın sözleşmelerinin sürdüğü Karşıyaka, daha önce Taylor, M’Baye ve Nusret’le prensipte yeniden anlaşmıştı.

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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