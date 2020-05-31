Pınar KSK, ikna turunda

Sezon içinde çok iyi bir uyum yakalayıp ligde ve Avrupa’da zirve yarışı veren Kaf Kaf’ta birçok oyuncunun teklife olumlu yaklaşıp sözleşme imzalama aşamasına geldiği öğrenildi. Semih Erden ve Yunus Sonsırma’nın sözleşmelerinin sürdüğü Karşıyaka, daha önce Taylor, M’Baye ve Nusret’le prensipte yeniden anlaşmıştı.