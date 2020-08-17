Pınar KSK, yükten kurtuldu

FIBA’nın bu yıl artırdığı Şampiyonlar Ligi’ne katılım payı desteği, yönetim ve sponsor Yaşar Holding’in katkısı, FIBA ve menajerlerle kurulan iyi ilişkiler ve taksitlendirmeyle süreç içinde 7 dosyayı temizleyen Kaf Kaf, en büyük belası Dustin Hogue konusunda da mutlu sona ulaştı. Son 4 sezondur biriken 400 bin euro borcun 300 bin euro tutarındaki kısmı kapatılırken 100 bin euro ise taksite bağlandı. Yeşil kırmızılılar, Kevin Dillard ve menajerine 70 bin dolar, J’Covan Brown’a 40 bin dolar, Josh Boone’a 35 bin dolar, Assem Marei’ye 35 bin dolar, menajerine 45 bin dolar, Tony Crocker’ın menajerine 19 bin dolar ödeyerek 7 borç dosyasını tamamen kapattı. Takıma 2017-2018 sezonunda transfer edilip bonservis sorunu yüzünden hiç oynamadan giden Dustin Houge’a FIBA kanalıyla kesinleşmiş 195 bin dolar alacağının yüzde 40’ı olan 75 bin dolar ödendi. Yapılan görüşmeler sonunda Houge’un alacağı yapılandırıldı ve kalan kısmı Mart 2021’e kadar vadelendirildi. Ödemelerle yasak engelini aşan Kaf Kaf, rahat bir nefes aldı.

Morgan İzmir’de

Pınar Karşıyaka’nın yeni transferlerinden Raymar Morgan’ın da İzmir’e gelmesiyle kadro tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçen ABD’li pivot takımla antrenmanlara başlayacak.