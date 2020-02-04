04.02.2020 - 07:00 |
Pınar KSK’nin Avrupa gururu
Ufuk Sarıca yönetiminde ligde ve Avrupa’da fırtına gibi esen Pınar Karşıyaka, Eurobasket’in yaptığı güç sıralamasında 10. sıraya yükseldi.
Ufuk Sarıca yönetiminde ligde ve Avrupa’da fırtına gibi esen Pınar Karşıyaka, Eurobasket’in yaptığı güç sıralamasında 10. sıraya yükseldi. ING Basketbol Süper Ligi’nde 18 maçta 15 galibiyetle lider Anadolu Efes’in tek galibiyet gerisinde 2. sırada yer alan, FIBA Europe Cup’ta ise üst üste 10, toplam 13 maçta 12 galibiyet alıp grup lideri olarak adını çeyrek finale yazdıran Karşıyaka, Eurobasket’in 31 Ocak’ta yayınladığı 100 takımlı sıralamada 10. sırada kendisine yer buldu. Anadolu Efes’in lider, İspanyol devleri Barcelona’nın ikinci, Real Madrid’in üçüncü olduğu listede Kaf Kaf, Fenerbahçe, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayern Münih, Valencia gibi güçlü kulüpleri solladı.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.