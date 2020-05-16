16.05.2020 - 00:00 |
Pınar KSK’nin hedefi, devler ligi
ING Basketbol Süper Ligi’ni ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka’nın, yeni sezonda Avrupa’da rotası FIBA Şampiyonlar Ligi’ne kaydı.
Seneye beşinci kez düzenleyeceği Şampiyonlar Ligi’ne sponsor bulan FIBA’nın organizasyona katılacak takımlara önemli miktarda katılım payı vereceği öğrenildi. Buna göre Süper Lig ikincisi Pınar Karşıyaka, kupaya katılırsa FIBA’dan 400 bin euro katılım payı alacak. FIBA sezon içinde son 16’ya kalan takımlara 20 bin, son 8’e kalanlara 30 bin euro daha ödeyecek. Şampiyon olan takım 900 bin euro ödül alıp katılım bedeli dışında toplam 1 milyon euro daha kazanacak.
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