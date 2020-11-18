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    HaberlerEge Haberleri Pınar peynirleri Çin’de
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    18.11.2020 - 00:01 |

    Pınar peynirleri Çin’de

    2020 yılında ihracat rakamlarını bir önceki yıla göre yüzde 4 büyüten Pınar Süt, ‘Pınar Labne’, ‘Pınar Beyaz’ ve ‘Pınar Süzme’ ile Çin’e adım attı.

    Pınar peynirleri Çin’de

    Pandemi sebebiyle bu yılın zor şartlarda geçtiğinin altını çizen Genel Müdür Gürkan Hekimoğlu, “Her şeye rağmen geçtiğimiz yıla oranla ihracatta yüzde 4’lük büyüme yakaladık. 2020 yılının ilk 10 ayında ihracat ciromuzu 38 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştirdik. Yılın son döneminde de, dünyanın en büyük süt ürünleri ithalatçılarından Çin’e giriş yaptık. Artık Çinli tüketicilerimiz de Pınar Süt ve ürünlerini tüketecek. Süpermarket kanalının yanı sıra, Çin’de çok etkin olarak kullanılan online alışveriş sitelerinde de yer alıyoruz” dedi. Hekimoğlu, “Bu pazardan alacağımız payla Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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