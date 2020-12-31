BİST1.4801.39EURO9.070.07USD7.38-0.03ALTIN449.360.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Pınar, sağlığınızın koruyucusu
    ABONE OL
    31.12.2020 - 00:01 |

    Pınar, sağlığınızın koruyucusu

    Gıda, sağlık ve beslenme konularında sosyal sorumluluk çalışmları yapan Pınar Enstitüsü’nün, ikinci kez düzenlenen makale ödülleri sahiplerini buldu.

    Pınar, sağlığınızın koruyucusu

    Pandemi sebebiyle online platformda gerçekleşen törende konuşan Enstitü Başkanı İdil Yiğitbaşı, “47 yıldır tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve sağlıklı nesiller yetiştirme misyonuyla çalışıyoruz. Bilimsel projelere destek veriyor, eğitimler düzenliyoruz. İnsan hayatı üzerinde doğrudan etkisi olan gıda farkındalığını, doğru bilgi ile sağlayabiliriz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte aşının yol haritası...

    Son dakika: Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte aşının yol haritası...

    Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

    Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

    Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

    Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

    Çin aşılarında süreç nasıl devam edecek? Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı

    Çin aşılarında süreç nasıl devam edecek? Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı

    Sıradaki Haber