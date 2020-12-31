Pınar, sağlığınızın koruyucusu

Pandemi sebebiyle online platformda gerçekleşen törende konuşan Enstitü Başkanı İdil Yiğitbaşı, “47 yıldır tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve sağlıklı nesiller yetiştirme misyonuyla çalışıyoruz. Bilimsel projelere destek veriyor, eğitimler düzenliyoruz. İnsan hayatı üzerinde doğrudan etkisi olan gıda farkındalığını, doğru bilgi ile sağlayabiliriz” dedi.