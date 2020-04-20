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    HaberlerEge Haberleri Pınar Su, haftanın yedi günü kapınızda
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    20.04.2020 - 00:01 |

    Pınar Su, haftanın yedi günü kapınızda

    Pınar Su, haftanın yedi günü kapınızda

    Türkiye’nin ilk ambalajlı su üreticisi Pınar Su ve İçecek, herkesin evlerinde daha çok zaman geçirdiği ve sokağa çıkma yasağının da uygulandığı büyükşehirlerde hizmet vermeye devam ediyor.

    Pınar Su ve İçecek mobil sipariş uygulaması aracılığıyla verilen siparişlerde kredi kartı ile temassız ödeme seçeneğiyle para alışverişi sıfırlanırken, sosyal mesafe de korunmuş oluyor. Pınar Su ve İçecek Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, “Dışarıdan hava girişi engellenen ve havası sürekli temizlenen tam hijyenik ortamda hazırlanan ürünlerimiz el değmeden üretiliyor. Ayrıca kaynaktan doluma dek üretimin her aşamasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testlerden de geçiyor. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de gönül rahatlığıyla Pınar Su ve İçecek Ailesi’ni tüketebilirsiniz” dedi.

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