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    HaberlerEge Haberleri Pınar Su ve İçecek güvenli üretim belgeli
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    03.10.2020 - 07:00 |

    Pınar Su ve İçecek güvenli üretim belgeli

    Pınar Su ve İçecek, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan kılavuzdaki kriterleri yerine getirip Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

    Pınar Su ve İçecek güvenli üretim belgeli

    Hijyen, kalite ve iş sağlığı konularında aldıkları geniş önlemlerle üretime kesintisiz devam ettiklerini belirten Pınar Su ve İçecek Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, “Hem tedarikçilerimizi hem çalışanlarımızı hem de tüketicilerimizi koruyup, gıda güvenliğinin sürekliliğini sağlıyoruz” dedi.

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