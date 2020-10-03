Pınar Su ve İçecek güvenli üretim belgeli

Hijyen, kalite ve iş sağlığı konularında aldıkları geniş önlemlerle üretime kesintisiz devam ettiklerini belirten Pınar Su ve İçecek Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, “Hem tedarikçilerimizi hem çalışanlarımızı hem de tüketicilerimizi koruyup, gıda güvenliğinin sürekliliğini sağlıyoruz” dedi.