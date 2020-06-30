Pınarbaşı esnafının sorunlarını dinledi

Normalleşme süreciyle birlikte mahalle gezilerine kaldığı yerden devam eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Pınarbaşı’nda esnafla bir araya geldi. İduğ, Pınarbaşı’ndaki eski hizmet binasının yenilenerek spor kursları ve çocukların gündüz bakım hizmetlerinin başlayacağının müjdesini verdi. Esnafın sorunlarını da dinleyen İduğ, “Bu zor süreci hep beraber atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.