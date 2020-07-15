15.07.2020 - 07:00 |
Pınarbaşı’na neşter
Bornova Belediyesi, özellikle sanayi sitelerinde hem trafik sorunu oluşturan hem de çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan hurda araçların kaldırılması çalışmalarına 3. Sanayi Sitesi’nden sonra Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi’nde de başladı.
Bornova Belediyesi, özellikle sanayi sitelerinde hem trafik sorunu oluşturan hem de çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan hurda araçların kaldırılması çalışmalarına 3. Sanayi Sitesi’nden sonra Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi’nde de başladı. Sitelerin en önemli sorununun hurda araçlar olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Yol kenarlarında terk edildiği için trafiği tıkayan ve geçişi engelleyen bu parçaların sahiplerini tespit ettiğimizde idari para cezası uygulayacağız. Anjiyo Projesi’yle hurda araç problemi kalkıyor” dedi.
Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.