Pınarbaşı’na neşter

Bornova Belediyesi, özellikle sanayi sitelerinde hem trafik sorunu oluşturan hem de çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan hurda araçların kaldırılması çalışmalarına 3. Sanayi Sitesi’nden sonra Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi’nde de başladı. Sitelerin en önemli sorununun hurda araçlar olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Yol kenarlarında terk edildiği için trafiği tıkayan ve geçişi engelleyen bu parçaların sahiplerini tespit ettiğimizde idari para cezası uygulayacağız. Anjiyo Projesi’yle hurda araç problemi kalkıyor” dedi.