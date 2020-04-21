Pınar’dan bir yıllık burs

Pınar Çocuk Resim Yarışması, tüm çocukları 23 Nisan’ın 100. Yıl coşkusuna katılmaya davet ediyor. 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na katılma imkanına sahip olan 6-14 yaş aralığındaki çocuklar, sosyal medya üzerinden yarışmaya dahil olabilecek. Başvuruların 30 Nisan’a kadar uzatıldığı yarışma, serbest tema ile gerçekleştiriliyor. Özel Eğitim Uygulama Okulları’nda okuyan çocuklar için ayrı bir kategori düzenlenen yarışmada, jüri değerlendirmesi sonucunda üç öğrenci bir yıllık eğitim bursunun sahibi olacak. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye www.pinar.com.tr adresinden ulaşılabilir.