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    13.10.2020 - 00:03 |

    Pınar’dan kahveli protein

    Pınar’dan kahveli protein

    Pınar, Proteinli Süt Ailesi’ne, 26 gr protein içeren Pınar Protein Kahveli Süt’ü ekledi. Y ve Z kuşağının yüksek kahve tüketiminin yanı sıra sağlıklı ve spor odaklı bir yaşam biçimini benimsemesinden yola çıktıklarını belirten Pınar Süt Kategori Pazarlama Müdürü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, “Misyonumuz gereği yer aldığımız pazarlarda her zaman yeniliklerle öne çıkmayı ve inovatif ürünler sunmayı hedefliyoruz. Laktozsuz özelliğiyle sindirime yardımcı olan şeker ilavesiz Pınar Protein Kahveli’nin içeriğindeki L-Karnitin, yağ yakımını sağlamaya yardımcı olurken; B1, B3, B6 ve B12 vitaminleri ise vücudun enerji sağlayan sistemlerinde görev alıyor. Protein Süt Ailesi’nin vanilyalı, kakaolu, çilekli, yer fıstığı & muz aromalı alternatifleri bulunuyor” dedi.

    2019 yılında protein süt kategorisinde 81 milyon liranın üzerinde ciro büyüklüğüne ulaştıklarını sözlerine ekleyen Eyilik, “Ağustos itibariyle, yüzde 56.7’lik ciro payı ile lider konumdayız” dedi.

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