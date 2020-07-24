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    HaberlerEge Haberleri Pınar’ın engelsiz iletişim hattı açıldı
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    24.07.2020 - 00:02 |

    Pınar’ın engelsiz iletişim hattı açıldı

    Pınar’ın engelsiz iletişim hattı açıldı

    Pınar, görme engelli bireylere özel “Engelsiz İletişim Hattı” hizmeti ile sektörde bir ilke imza attı. Türkiye’deki 1 milyondan fazla görme engelli bireyin hayatını kolaylaştırma hedefiyle Pınar İletişim Merkezi üzerinden, haftanın 7 günü 07.00 - 23.00 saatleri arasında hizmet verilmeye başlandı. Tüketiciler, 444 76 27 telefonunu arayıp veya Türkiye’deki tüm görme engelliler dernekleri’ne bildirilen çağrı hizmeti numarasıyla hizmet alabiliyor. Pınar İletişim Merkezi, işaret dili eğitimlerinin tamamlanması ile işitme engelli bireyler için de görüntülü hizmet vermeye başlayacak.

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