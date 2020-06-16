BİST109.5560.00EURO7.740.23USD6.830.03ALTIN379.30-0.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Pınar’ın minik ressamları
    ABONE OL
    16.06.2020 - 07:00 |

    Pınar’ın minik ressamları

    1981 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirilen, Stevie Ödüllü, Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın 39’uncusu tamamlandı.

    Pınar’ın minik ressamları

    1981 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirilen, Stevie Ödüllü, Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın 39’uncusu tamamlandı. Minik ressamların eserleri, ilk kez online platformdaki jüri toplantısıyla değerlendirildi. Türkiye’nin her bölgesinden, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları’ndan, Almanya ve Sosyal Medya üzerinden 5 bin 461 resmin katıldığı yarışmada sonucunda üç minik ressam Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi oldu. Toplam 10 minik ise tablet ve profesyonel resim çantası hediyesi kazanırken, 10 yedek kazanan da profesyonel resim çantası hediyesi aldı.
    Sosyal sorumluluk
    Pınar Süt Mamulleri Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, kuruluştan beri hem sağlıklı ürünler hem de sosyal sorumluluk projeleriyle gelecek nesillerin sanatsal ve bedensel gelişimlerine destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

    Baba-kız otomobilde yanarak can verdiİzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin baba ve kızı olduğu ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Türk mühendisler geliştirdi! Depremde yüzde 99 kontrol sağlıyor

    Son dakika: Türk mühendisler geliştirdi! Depremde yüzde 99 kontrol sağlıyor

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

    Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

    Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

    ‘En önemli kelime: İzolasyon’

    ‘En önemli kelime: İzolasyon’

    Sıradaki Haber