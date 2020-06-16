Pınar’ın minik ressamları

1981 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirilen, Stevie Ödüllü, Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın 39’uncusu tamamlandı. Minik ressamların eserleri, ilk kez online platformdaki jüri toplantısıyla değerlendirildi. Türkiye’nin her bölgesinden, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları’ndan, Almanya ve Sosyal Medya üzerinden 5 bin 461 resmin katıldığı yarışmada sonucunda üç minik ressam Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi oldu. Toplam 10 minik ise tablet ve profesyonel resim çantası hediyesi kazanırken, 10 yedek kazanan da profesyonel resim çantası hediyesi aldı.

Sosyal sorumluluk

Pınar Süt Mamulleri Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, kuruluştan beri hem sağlıklı ürünler hem de sosyal sorumluluk projeleriyle gelecek nesillerin sanatsal ve bedensel gelişimlerine destek olmayı hedeflediklerini belirtti.