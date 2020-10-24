Pınar’ın projesi BM sahnesinde

Pınar Enstitüsü tarafından 2014 yılından bu yana yürütülen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi, Birleşmiş Milletler (BM) Business Call to Action (BCtA) Platformu tarafından düzenlenen ve “Birleşmiş Milletler Genel Kurul Haftası” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yıllık foruma katıldı. Pınar’ın tarım ve sanayiyi bir araya getirme vizyonu ile süt çiftçilerine yönelik eğitim çalışmaları anlatıldı.

Projenin Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi’nde “Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” ödülü ile taçlandırıldığını da belirten Pınar Enstitüsü Direktörü Ümit Savcıgil, “Yüksek kaliteli ürünler için süt üreticilerimizi eğitimler yoluyla desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.