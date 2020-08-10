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    10.08.2020 - 00:02 | | Yusuf Çınar - Magazinin Babası

    PINKO’nun yeni tasarımı beğenide

    İtalyan moda markası PINKO’nun tasarımlarındaki hikâyeleriyle güçlü ve özgür kadını yansıtan SS20 koleksiyonu, Alaçatı’nın sevilen adreslerinden Bazen Alaçatı’da yapılan özel bir davetle moda severlere sunuldu.

    PINKO’nun yeni tasarımı beğenide
    Yusuf Çınar - Magazinin Babası

    PINKO Türkiye distribütörü Deniz Caner ve Bazen Alaçatı’nın sahibi Banu Maga ev sahipliğinde düzenlenen davete; Christelle Önortaç Rolland, Aslı Büyüka, Asuman-Cazibe Dayı, Gülçin Başak, Ayşen Cross, Duygu Cinislioğlu, Aytün Gün, Selim Akbaykal, Nil Gürsoy, Pırıl Özel, Dilek Başaran gibi isimler katıldı.
    PINKO’nun yaz sezonu seçkisinde; elbiselerden bluzlara, eteklere kadar farklı kategoriler bulunuyor. PINKO’nun vazgeçilmezi LoveBag çantalar da sezon kombinlerini tamamlıyor.

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