PINKO’nun yeni tasarımı beğenide

PINKO Türkiye distribütörü Deniz Caner ve Bazen Alaçatı’nın sahibi Banu Maga ev sahipliğinde düzenlenen davete; Christelle Önortaç Rolland, Aslı Büyüka, Asuman-Cazibe Dayı, Gülçin Başak, Ayşen Cross, Duygu Cinislioğlu, Aytün Gün, Selim Akbaykal, Nil Gürsoy, Pırıl Özel, Dilek Başaran gibi isimler katıldı.

PINKO’nun yaz sezonu seçkisinde; elbiselerden bluzlara, eteklere kadar farklı kategoriler bulunuyor. PINKO’nun vazgeçilmezi LoveBag çantalar da sezon kombinlerini tamamlıyor.