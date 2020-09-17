Plajda heyecan başlıyor

Selçuk’taki Pamucak Plajı’nda düzenlenen organizasyonda ilk maçlar bugün oynanacak. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak turnuva, İzmirtube’den canlı yayınlanacak. Dev organizasyona kadınlarda 23 ülkeden 64 sporcu, erkeklerde 24 ülkeden 70 sporcunun resmi kayıt yaptırdığı ve kayıtların halen devam ettiği açıklandı. Toplam 4 gün sürüp 20 Eylül Pazar günü bitecek organizasyonda 152 karşılaşma yapılacak. Kadın ve erkek sporcular, bugün sabah saat 09.00’dan akşam 18.00’e kadar dört ayrı kortta zorlu mücadeleler ile turnuvanın ilk maçlarını oynayacak.